Azərbaycan XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Əlcəzairi təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Əlcəzairi təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb.

"30 il əvvəl dostumuz və tərəfdaşımız Əlcəzairlə diplomatik əlaqələr quruldu! Əlcəzairli dostlarımızı bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirik!", - paylaşımda bildirilib.