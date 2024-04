Азербайджан поздравил Алжир с 30-летием установления дипотношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Алжир с 30-летием установления дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом дипведомство сообщило на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"В этот день 30 лет назад были установлены дипломатические отношения с нашим другом и партнером Алжиром. Поздравляем наших алжирских друзей с этим знаменательным событием", - говорится в сообщении.