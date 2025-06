Azərbaycan XİN xarici diplomatları ölkənin xarici siyasət prioritetləri haqqında məlumatlandırıb

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 27 ölkədən olan xarici diplomatları Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri haqqında məlumatlandırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə "X"də yazıb.

"Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və ADA Universiteti tərəfindən birgə təşkil olunan Təkmilləşdirilmiş Xarici Xidmət Proqramı çərçivəsində 27 ölkədən olan xarici diplomatlara Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri haqqında məlumat verməkdən məmnunam",-deyə o qeyd edib.