Xarici siyasət
14 avqust 2025 09:50
Azərbaycan və Pakistan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu gələn il keçirilə bilər

Azərbaycan və Pakistan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu gələn il, hökumətlərarası komissiyanın 9-cu iclası isə iki il sonra keçirilə bilər.

Bunu “Report”a açıqlamasında Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin deyib.

O xatırladıb ki, Azərbaycan-Pakistan Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının VIII iclası bu il yanvarın 24-də İslamabadda keçirilib:

“Bu, adətən, illik görüş olur. Lakin gündəliyi çox geniş olduğu üçün onun təşkil edilməsi təqribən bir neçə il çəkir. Yanvarda həmçinin siyasi məsləhətləşmələrimiz olmuşdu. Buna görə də düşünürəm ki, siyasi məsləhətləşmələr gələn il, yüksək səviyyəli hökumətlərarası görüş isə bəlkə də iki ildən sonra baş tuta bilər”.

Diplomat daha sonra cari ildə baş tutacaq qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərə toxunaraq bildirib ki, bu səfərlər ikitərəfli münasibətlərin əsas göstəricisidir:

“Bu, əslində, aramızdakı əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Yaxın gələcəkdə hər hansı bir səfər gözlənilmir. Lakin Baş nazirimiz Azərbaycan Prezidentini yenidən Pakistana səfərə dəvət edib və biz onun ölkəmizə gəlişini səbirsizliklə gözləyirik. Pakistan onun evidir, nə zaman istəsə, uyğun olan vaxtda səfər edə bilər”.

İngilis versiyası Azerbaijan, Pakistan may hold new round of political consultations in 2026
Rus versiyası Азербайджан и Пакистан могут провести новый раунд политконсультаций в 2026 году

