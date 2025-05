Azərbaycan və Pakistan arasında hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Azərbaycan və Pakistan arasında hərbi və hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi müzakirə olunub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov "X"də yazıb.

Diplomat müzakirə Pakistanın müdafiə istehsalı üzrə federal naziri Muhammad Raza Hayat Harraj ilə görüş çərçivəsində baş tutub.