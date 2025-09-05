İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşüb, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və minalardan təmizlənməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 19:00
    Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşüb, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və minalardan təmizlənməsi müzakirə olunub

    Sentyabrın 5-də Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin və Ermənistan Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanın rəhbərliyi ilə iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin Azərbaycan və Ermənistan ərazisinə qarşılıqlı səfərləri baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalara uyğun olaraq, tərəflər kommunikasiyaların yaradılması sahəsində fəaliyyətlərin sinxronlaşdırılması məqsədilə sərhəd xəttinin müvafiq sahələrinin/hissələrinin delimitasiyası və minalardan təmizlənməsi, həmçinin zəruri infrastrukturun bərpası, tikintisi və onların icra müddətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın növbəti görüşünün təşkili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели переговоры о разминировании и делимитации границы
    Azerbaijan, Armenia hold talks on demining and delimitation

