Haqqımızda

Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib

Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib Azərbaycan və Qırğızıstan arasında qarşılıqlı investisiyaların genişləndirilməsi məsələsi müzakirə edilib.
Xarici siyasət
8 avqust 2025 16:43
Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib

Azərbaycan və Qırğızıstan arasında qarşılıqlı investisiyaların artırılması müzakirə edilib.

“Report” Qırğızıstanın Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr bu ölkənin Baş naziri Edil Baysalovla Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifovun görüşündə baş tutub.

Hökumət rəsmiləri həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini, ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafını və nəqliyyat-logistika sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər.

Bundan əlavə, tərəflər Qırğızıstan və Azərbaycan prezidentləri arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğunu və iqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün şərait yaratdığını qeyd ediblər.

Görüşün sonunda Baysalov və Şərifov ikitərəfli, beynəlxalq və regional formatlarda qarşılıqlı fəaliyyəti və konstruktiv dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan and Kyrgyzstan discuss expansion of mutual investments
Rus versiyası Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение взаимных инвестиций

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq
Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq
8 avqust 2025 16:37
Azərbaycan liderinin uzaqgörən xarici siyasəti nəticəsində bir çoxlarının mümkünsüz hesab etdiyi uğurlara nail olunur - RƏY
Azərbaycan liderinin uzaqgörən xarici siyasəti nəticəsində bir çoxlarının mümkünsüz hesab etdiyi uğurlara nail olunur - RƏY
8 avqust 2025 15:31
İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib
İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib
8 avqust 2025 15:27
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün Tramp administrasiyası yekdil fikir nümayiş etdirir - RƏY
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün Tramp administrasiyası yekdil fikir nümayiş etdirir - RƏY
8 avqust 2025 14:46
Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşü haqqında: Keçmişlə bağlı bir çox mövzular bağlanır
Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşü haqqında: Keçmişlə bağlı bir çox mövzular bağlanır
8 avqust 2025 12:46
Marko Rubio: Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq razılaşma sülh sazişi üçün başlanğıc olacaq
Marko Rubio: Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq razılaşma sülh sazişi üçün başlanğıc olacaq
8 avqust 2025 09:38
Tramp: Avqustun 8-i Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və dünya üçün tarixi gün olacaq
Tramp: Avqustun 8-i Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və dünya üçün tarixi gün olacaq
8 avqust 2025 03:13
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
Vaşinqton Bakı ilə İrəvan arasında tezliklə sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlı olduğunu bir daha təsdiqləyib
Vaşinqton Bakı ilə İrəvan arasında tezliklə sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlı olduğunu bir daha təsdiqləyib
7 avqust 2025 23:10

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi