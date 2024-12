Azərbaycan Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə sədrliyi təhvil alıb - YENİLƏNİB - 2

15:56

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (CICA) Nazirlər Şurasının 7-ci İclasında çıxış edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazir çıxış edərək Azərbaycanın CICA-ya sədrliyinin xüsusilə əlaqə, rəqəmsallaşdırma, eləcə də Asiyada davamlı inkişaf sahələrində prioritetlərindən danışıb.

“CICA-nın institusionallaşdırılması, o cümlədən onun tamhüquqlu beynəlxalq təşkilat kimi maliyyə potensialının gücləndirilməsi Azərbaycan sədrliyinin prioritetləri sırasında olacaq.

Azərbaycan sədrliyi həmçinin inklüziv regional platforma kimi qlobal mövqeyini artırmaq üçün CICA-nın digər beynəlxalq və regional təşkilatlarla tərəfdaşlıqlarını genişləndirməyə diqqət yetirəcək", - məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə 2020-2024-cü illərdə Qazaxıstan sədrlik edib.

15:26

Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (CICA) Nazirlər Şurasının 7-ci iclası onlayn formatda öz işinə başlayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bir sıra mühüm qərarların qəbul ediləcəyi, o cümlədən Azərbaycanın CICA-ya sədrliyinin qəbul olunacağı Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edir.