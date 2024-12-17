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Азербайджан примет председательство в СВМДА

Азербайджан примет председательство в СВМДА 15:26
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 16:31
Азербайджан примет председательство в СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 7-ом заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что министр в своем выступлении рассказал о приоритетах председательства Азербайджана в СВМДА, особенно в сферах связи, цифровизации, а также устойчивого развития в Азии.

Институционализация СВМДА, в том числе укрепление его финансового потенциала как полноправной международной организации, будет в числе приоритетов председательства Азербайджана.

"Азербайджанское председательство также будет уделять внимание расширению партнерства СВМДА с другими международными и региональными организациями для усиления его глобальной позиции как инклюзивной региональной платформы", - подчеркивает МИД.

15:46

Началось 7-ое заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В заседании, которое проходит в онлайн-формате, принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В ходе мероприятия ожидается принятие ряда важных решений, а также передача Азербайджану председательства в СВМДА.

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