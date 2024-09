Azərbaycan-Albaniya çoxşaxəli əməkdaşlığının perspektivli sahələri müzakirə edilib

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində İgli Hasani ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə C.Bayramov “X”dəki hesabında bildirib.

O, qeyd edib ki, albaniyalı həmkarı ilə səmərəli fikir mübadiləsi aparıb.

Nazir qeyd edib ki, görüşdə çoxşaxəli əməkdaşlığının perspektivli sahələrini hərtərəfli müzakirə etmək imkanı olub. C.Bayramov həmkarına münaqişədən sonrakı vəziyyət, regionda sülh və normallaşma gündəliyi barədə məlumat verib.