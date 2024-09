XİN rəsmisi Aİ-ni Azərbaycanın daxili işlərinə uğursuz müdaxilədən çəkinməyə çağırıb

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Avropa İttifaqını (Aİ) Azərbaycanın daxili işlərinə uğursuz müdaxilələr həyata keçirməməyə çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN rəsmisi "X"də yazıb.

"Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidməti rəsmilərini Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilələrinin uğursuz olduğunu anlamağa və bəzi Aİ dövlətlərinin daxili problemlərinə diqqət yetirməyə çağırırıq", - o qeyd edib.