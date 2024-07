ABŞ səfirliyi Azərbaycan hərbçilərinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Laçın rayonu ərazisində dörd hərbi qulluqçunun ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Dörd Azərbaycan hərbçisinin faciəvi ölümü ilə bağlı onların yaxınlarına, dostlarına və həmkarlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - məlumatda qeyd olunub.

Qeyd edək ki, iyulun 30-u xidmətdən kənar saatlarda Laçın rayonu ərazisində kükürd qazlı termal sularda çimərkən ilkin ehtimala görə zəhərlənən Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları kapitan Emnalıyev Asif Qəhrəman oğlu, gizir Cəbrayılov Fərid Famil oğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları çavuş Səmədov Tural Maşallah oğlu və çavuş Şahmarlı Emin Oqtay oğlunun meyitləri aşkar edilib.

The U.S. Embassy expresses its sincerest condolences to the loved ones, friends, and colleagues who are mourning the tragic loss this week of four off-duty Azerbaijani servicemen.