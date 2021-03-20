ABŞ səfirindən Novruz tviti - VİDEO

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Litzenberqer Azərbaycanı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin tvitter səhifəsində yer alıb:
“Bu gün Azərbaycan ən əziz bayramlarından birini - Novruz bayramını qeyd edir. Novruz insanların gələn baharı qarşılamaq üçün bir yerə toplandıqları bayramdır. Səfir Litzenberqer Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir və qarşıda daha parlaq günlər gözləyir”.
Today, Azerbaijan celebrates one of its most cherished holidays - Novruz Bayram. Novruz is a holiday when people get together to greet the coming spring. Ambassador Litzenberger wishes a Happy Novruz to the people of Azerbaijan, and looks forward to brighter days ahead. pic.twitter.com/QPxk0zHvK6