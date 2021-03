ABŞ səfirindən Novruz tviti - VİDEO

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Litzenberqer Azərbaycanı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin tvitter səhifəsində yer alıb:

“Bu gün Azərbaycan ən əziz bayramlarından birini - Novruz bayramını qeyd edir. Novruz insanların gələn baharı qarşılamaq üçün bir yerə toplandıqları bayramdır. Səfir Litzenberqer Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir və qarşıda daha parlaq günlər gözləyir”.