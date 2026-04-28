    Fuad Nağıyev: "Şuşada qastronomiya tədbirləri artıq ənənə halını alıb"

    Turizm
    • 28 aprel, 2026
    • 13:12
    Fuad Nağıyev: Şuşada qastronomiya tədbirləri artıq ənənə halını alıb

    Şuşa şəhərində qastronomiya tədbirlərinin keçirilməsi artıq ənənə halını alıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Şuşada keçirilən Kulinariya və Qastronomiya Festivalında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Şuşanın 2026-cı il üçün İƏT-in turizm paytaxtı elan olunması bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini daha da artırır:

    "Festivalda Azərbaycanla yanaşı, dost və qardaş ölkələrin milli mətbəx nümunələri təqdim olunur. Artıq Şuşada qastronomiya tədbirlərinin təşkili ənənəvi hal alıb. 2022-ci ildə Beynəlxalq Qastronomiya Festivalı, 2024-cü ildə isə İslam ölkələrinin iştirakı ilə Qastronomiya Günü keçirilib. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən turizmin, xüsusilə qastroturizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və bu sahə Dövlət Turizm Agentliyinin prioritet istiqamətlərindən biridir".

    Agentlik sədri vurğulayıb ki, qastronomiya turizmi yalnız iqtisadi baxımdan deyil, həm də milli mətbəxin, maddi-mədəni irsin və tarixi ənənələrin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması baxımından mühüm rol oynayır:

    "Bu cür tədbirlər ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, ortaq mətbəx mədəniyyətinin formalaşmasına və turizm sənayesi nümayəndələri arasında təcrübə mübadiləsinə töhfə verir".

    Son xəbərlər

    17:33

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Sərdar Həsənov: "İdmanda heç kim zədələrdən sığortalanmayıb"

    Fərdi
    17:32

    Moskvada baş verən yanğında ölənlərin sayı səkkizə yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    17:28

    Geka Geladze Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təsdiqlənib

    Region
    17:25

    "Yaşıl enerji"nin Azərbaycan modeli: istehsal və idarəetmədə liderlik – TƏHLİL

    Energetika
    17:22
    Foto

    İrpendə Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Xarici siyasət
    17:21

    Şule Kılıç: "EBRD Azərbaycanda "yaşıl enerji" üzrə yeni tenderləri dəstəkləməyə hazırdır"

    Energetika
    17:16

    Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd var

    Region
    17:15

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

    Daxili siyasət
    17:14

    Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti