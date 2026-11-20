Azərbaycanın turizm imkanları Yunanıstanda tanıdılıb
- 20 noyabr, 2026
- 11:03
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Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) noyabrın 18-19-da Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilən tədbirlərdə Azərbaycanın turizm potensialını təqdim edib.
"Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 19-da ATB "AVIAREPS Around the World Roadshow Greece 2026" tədbirində iştirak edərək ölkənin ilboyu turizm imkanlarını Yunanıstanın turizm sənayesi nümayəndələrinə tanıdıb. Tədbir zamanı yeni turizm məhsullarının hazırlanması və işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.
Beynəlxalq turizm təmsilçiliyi və marketinq şirkəti "AVIAREPS" tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Azərbaycandan olan turizm sənayesi nümayəndəsi ilə birlikdə ölkənin turizm məhsulları nümayiş olunub. İştirakçılara Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, Bakının müasir şəhər turizmi imkanları, Şəkinin tarixi və İpək Yolu irsi, eləcə də Qafqaz dağlarında piyada yürüşləri və qış idman növləri daxil olmaqla, aktiv istirahət imkanları barədə məlumat verilib.
Həmçinin Afinada Yunanıstanın aparıcı media qurumlarının nümayəndələri ilə işgüzar görüş keçirilib. Görüşdə ATB-nin İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmid və Azərbaycanın Yunanıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arif Məmmədov iştirak ediblər.
Görüş zamanı Azərbaycanın turizm potensialı, mədəni və təbii irsi, ölkənin Yunanıstan auditoriyasında tanıdılması, eləcə də turizm və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanları müzakirə olunub.
Afinada keçirilən tədbirlər Azərbaycanın Yunanıstan bazarında tanıdılması, yerli turizm sənayesi və media nümayəndələri ilə işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində ATB-nin fəaliyyətinin tərkib hissəsi olub.