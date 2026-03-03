İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Nazirlik: Bu il 700-dək şəxsə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər verilib

    Sosial müdafiə
    • 03 mart, 2026
    • 11:02
    Nazirlik: Bu il 700-dək şəxsə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər verilib

    2026-cı ilin yanvar-fevral ayı ərzində 700-dək şəxsə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, mal və materiallar formasında verilmiş aktivlər hesabına 545 nəfər kənd təsərrüfatı, digərləri istehsal və xidmət sahələri üzrə kiçik təsərrüfatlarını qurublar.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi özünəməşğulluq proqramı

