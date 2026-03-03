Nazirlik: Bu il 700-dək şəxsə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər verilib
Sosial müdafiə
- 03 mart, 2026
- 11:02
2026-cı ilin yanvar-fevral ayı ərzində 700-dək şəxsə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, mal və materiallar formasında verilmiş aktivlər hesabına 545 nəfər kənd təsərrüfatı, digərləri istehsal və xidmət sahələri üzrə kiçik təsərrüfatlarını qurublar.
