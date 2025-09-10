İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Deputat: Bəzən vəfat edən şəxsin həyat yoldaşı ərinin pensiyasını almaq üçün 10 il gözləməli olur

    Sosial müdafiə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:49
    Deputat: Bəzən vəfat edən şəxsin həyat yoldaşı ərinin pensiyasını almaq üçün 10 il gözləməli olur
    Əziz Ələkbərli

    Vəfat edən şəxsin pensiyasının sosial sığorta məbləğinin 30 faizi ailəsinə əvvəlcədən ödənilməlidir. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü Əziz Ələkbərli komitənin sentyabrın 10-da keçirilən iclsında çıxış edib.

    O qeyd edib ki, bəzən vəfat edən şəxsin həyat yoldaşı ərinin pensiyasını almaq üçün 10 il gözləməli olur: 

    "Bu çox uzun müddətdir. Hesab edirəm ki, sosial sığorta məbləğinin heç olmasa 30 faizi əvvəlcədən ödənilərsə, daha məqbul olar".

    Komitə sədri Musa Quliyev isə deputata cavabında bildirib ki, mövcud qanunvericiliyə görə, sosial sığorta icbari məsuliyyət daşıyır:

    "Pensiya növləri haqqında danışsaq, məsələn, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın təyin olunması öz həllini tapıb. Təklif etdiyiniz məsələ əhalinin sosial müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı təklifdir. "Özəl pensiya fondları haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olduqda, həmin məsələyə də baxa bilərik".

    Milli Məclis pensiya sığorta məbləğ

    Son xəbərlər

    16:26

    "Traktor" heyətini isveçli qapıçı ilə gücləndirib

    Futbol
    16:25
    Foto

    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    İnfrastruktur
    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti