Haqqımızda

Azad olunmuş ərazilərdə 5300-dək sakinin məşğulluğu təmin edilib

Azad olunmuş ərazilərdə 5300-dək sakinin məşğulluğu təmin edilib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülən sakinlərlə bağlı aktiv məşğulluq tədbirlərini davam etdirir.
Sosial müdafiə
13 avqust 2025 15:31
Azad olunmuş ərazilərdə 5300-dək sakinin məşğulluğu təmin edilib

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülmüş sakinlərdən 5300-dək şəxsin məşğulluğu təmin edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onlardan 415 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.

Doğma yurdlarına qayıtmış vətəndaşlardan 245 nəfər isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib. Kursları bitirənlərin yeni yiyələndikləri peşələr üzrə işlə təminatı da həyata keçirilir.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülmüş sakinlərdən hazırda daha 652 nəfərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində iş aparılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan secures employment for nearly 5,300 residents in liberated territories
Rus versiyası На освобожденных территориях Азербайджана обеспечена занятость более 5 тыс. жителей

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə avqustun pensiyaları ödənilib
Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə avqustun pensiyaları ödənilib
13 avqust 2025 11:26
Əməyin mühafizəsi sahəsində daha beş yeni milli standart təsdiq edilib
Əməyin mühafizəsi sahəsində daha beş yeni milli standart təsdiq edilib
12 avqust 2025 10:28
Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib
FotoAzərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlara reabilitasiya xidmətləri göstərilib
11 avqust 2025 11:32
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Naxçıvanda avqust ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb
Naxçıvanda avqust ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb
9 avqust 2025 21:36
Ötən 7 ayda 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib
Ötən 7 ayda 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib
9 avqust 2025 11:07
Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub
Foto Ağdərə, Laçın və Xocalıda 220 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub
8 avqust 2025 17:19
DSMF sədri vətəndaş qəbulu keçirib
DSMF sədri vətəndaş qəbulu keçirib
8 avqust 2025 16:03
Ramiz İdrisoğlu: Təzəpir məscidi ətrafındakı tarix və mədəniyyət abidələri qorunur
Ramiz İdrisoğlu: "Təzəpir" məscidi ətrafındakı tarix və mədəniyyət abidələri qorunur
7 avqust 2025 14:56
Dövlət komitəsi: Mərkəzi park 21 hektar genişləndirilərək vahid şəhər yaşıllıq kəməri formalaşdırılacaq
Dövlət komitəsi: Mərkəzi park 21 hektar genişləndirilərək vahid şəhər yaşıllıq kəməri formalaşdırılacaq
7 avqust 2025 14:52

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi