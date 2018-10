Portuqaliyanın Azərbaycandakı fəxri konsulu ordenlə təltif olunub

Bakı. 16 noyabr. REPORT.AZ/ Portuqaliyanın Azərbaycandakı fəxri konsulu Murad Rəhimov ordenlə təltif olunub.

Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, bu, Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun portuqaliyalı həmkarı ilə görüşündə baş tutub.

Məlumata görə, Murad Rəhimov hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə Portuqaliya xarici işlər naziri Auqusto Santos Silva tərəfindən ordenlə (Commendator of the Order of the İnfante D.Henrique) təltif olunub.