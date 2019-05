​Gürcüstanın XİN başçısı Azərbaycanı təbrik edib

Gürcüstanın xarici işlər naziri David Zalkaliani Azərbaycanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, XİN başçısı təbrik sözlərini özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində yerləşdirib.

“Strateji tərəfdaşımız və dost Azərbaycanı ürəkdən təbrik edirik. Qardaş Azərbaycan xalqına rifah, davamlı sülh bə çiçəklənmə arzu edirik”, - deyə təbrikdə qeyd olunub.

Our heartfelt congratulations to our strategic partner and friendly #Azerbaijan on the occasion of the #RepublicDay. We wish to the brotherly people of #Azerbaijan welfare, lasting peace and prosperity. pic.twitter.com/mgD1U0xdqk