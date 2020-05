​Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi təyyarə qəzası ilə əlaqədar Pakistana başsağlığı verib.

“Report”un xəbərinə görə, başsağlığı Nazirliyin rəsmi “Twitter” səhifəsində yayılıb.

“Pakistanın Karaçi şəhəri yaxınlığındakı təyyarə qəzası bizi dərindən kədərləndirib. Ramazan ayında ölümlərə yol açan hadisənin baş verməsi bizi üzüb. Qəzada sevdiklərini itirənlərə və Pakistan xalqına başsağlığı veririk. Allah yasda olan ailələrə güc versin”, - başsağlığında qeyd olunub.

Qeyd edək ki, bu gün Pakistanın Karaçi şəhəri yaxınlığında 107 nəfərin ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzası baş verib.

We’re deeply saddened by plane crash near #Karachi in brotherly #Pakistan. The news on the deadly accident on the eve of Eid al-Fitr broke our hearts. Our deepest condolences to those who lost their loved ones & People of 🇵🇰. May Allah give enough strength to bereaved families. pic.twitter.com/pTtdsZsE3N