​МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Пакистану соболезнования в связи с крушением самолета.

Как сообщает Report, текст соболезнования был опубликован на официальной странице министерства в Twitter.

"Авиакатастрофа близ пакистанского города Карачи глубоко опечалила нас. Событие, приведшее к человеческим смертям в месяц Рамазан, расстроило нас. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких в авиакатастрофе и народу Пакистана. Да придаст сил Всевышний семьям покойных", - говорится в соболезновании.

Отметим, что сегодня возле аэропорта пакистанского города Карачи произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 107 человек.