​МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Пакистану соболезнования в связи с крушением самолета.
Как сообщает Report, текст соболезнования был опубликован на официальной странице министерства в Twitter.
"Авиакатастрофа близ пакистанского города Карачи глубоко опечалила нас. Событие, приведшее к человеческим смертям в месяц Рамазан, расстроило нас. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких в авиакатастрофе и народу Пакистана. Да придаст сил Всевышний семьям покойных", - говорится в соболезновании.
Отметим, что сегодня возле аэропорта пакистанского города Карачи произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 107 человек.