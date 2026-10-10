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    Laçında mebel istehsalının dəyəri ötən il 31 dəfə artıb

    Sənaye
    • 10 oktyabr, 2026
    • 17:00
    Laçında mebel istehsalının dəyəri ötən il 31 dəfə artıb

    2025-ci ildə Laçın rayonunda 83,5 min manat dəyərində mebel istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 31 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Laçında 59 milyon 539,7 min manat (8,2 % az) dəyərində sənaye məhsulu (işlər, xidmətlər) istehsal edilib. Onun 47 milyon 227,8 min manatı (6,6 % az) elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının, 7 milyon 617,5 min manatı (15,6 % çox) mədənçıxarma sənayesinin, 4 milyon 624,2 min manatı (39 % az) emal sənayesinin, 70,2 min manatı (21,2 % çox) su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalının payına düşüb.

    Mebel istehsalı Laçın rayonu Dövlət Statistika Komitəsi Emal sənayesi
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