Laçında mebel istehsalının dəyəri ötən il 31 dəfə artıb
Sənaye
- 10 oktyabr, 2026
- 17:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2025-ci ildə Laçın rayonunda 83,5 min manat dəyərində mebel istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 31 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Laçında 59 milyon 539,7 min manat (8,2 % az) dəyərində sənaye məhsulu (işlər, xidmətlər) istehsal edilib. Onun 47 milyon 227,8 min manatı (6,6 % az) elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının, 7 milyon 617,5 min manatı (15,6 % çox) mədənçıxarma sənayesinin, 4 milyon 624,2 min manatı (39 % az) emal sənayesinin, 70,2 min manatı (21,2 % çox) su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalının payına düşüb.
Son xəbərlər
18:54
Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB-4Fərdi
18:53
"Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komandanı avrokubok oyununa hazırlamaqda çətinlik çəkirdik"Komanda
18:51
"Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıbFutbol
18:40
Məcnun Məmmədov Çində səfərdədirXarici siyasət
18:30
Foto
EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edibKomanda
18:25
Foto
Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilərMaliyyə
18:22
Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olubDigər ölkələr
18:02
Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcəkRegion
17:51