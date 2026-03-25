Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb
Sənaye
- 25 mart, 2026
- 16:14
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 23,2 min ton polad boru istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 % azdır.
Bu il martın 1-nə ölkədə 5,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub
2025-ci ildə Azərbaycanda 214 min ton polad boru istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 95 % çoxdur.
Son xəbərlər
