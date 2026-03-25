    Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb

    • 25 mart, 2026
    • 16:14
    Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 23,2 min ton polad boru istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 % azdır.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 5,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub

    2025-ci ildə Azərbaycanda 214 min ton polad boru istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 95 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi

