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    Azərbaycan tikinti şüşəsinin istehsalını avqustda 14 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 19 sentyabr, 2026
    • 17:00
    Azərbaycan tikinti şüşəsinin istehsalını avqustda 14 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 6 milyon 495 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 % azdır.

    Təkcə avqustda isə ölkədə 789 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 14,2 % çoxdur.

    Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 2 milyon 393 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 9 milyon 851 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Şüşə istehsalı Hazır məhsul ehtiyatı Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan

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