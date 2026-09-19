Azərbaycan tikinti şüşəsinin istehsalını avqustda 14 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 19 sentyabr, 2026
- 17:00
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 6 milyon 495 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 % azdır.
Təkcə avqustda isə ölkədə 789 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 14,2 % çoxdur.
Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 2 milyon 393 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 9 milyon 851 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,3 % çoxdur.
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