"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası"na məxsus 5 şirkət birləşdirilib

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası"na məxsus 5 şirkət birləşdirilib

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-yə (ASK) məxsus "ASK Xidmət”, “ASK İnşaat”, "ASK Turizm", "ASK Şəki Kərpic", "ASK Poliqrafiya" MMC-lər birləşdirilib.

https://static.report.az/photo/84c8092b-14b2-38dd-98a5-ceebd5bbec64.jpg https://static.report.az/photo/84c8092b-14b2-38dd-98a5-ceebd5bbec64.jpg