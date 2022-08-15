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Объединены пять компаний, принадлежащих "Азербайджанской промышленной корпорации"

Объединены пять компаний, принадлежащих "Азербайджанской промышленной корпорации" ООО "АПК сервис", ”АПК строительство“, ”АПК туризм", "АПК Шеки кирпич", "АПК полиграфия" при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) объединены и будут действовать под названием "АПК сервис".
Промышленность
15 августа 2022 г. 17:33
Объединены пять компаний, принадлежащих Азербайджанской промышленной корпорации

ООО "АПК сервис", ”АПК строительство“, ”АПК туризм", "АПК Шеки кирпич", "АПК полиграфия" при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) объединены и будут действовать под названием "АПК сервис".

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Vergilеr" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Напомним, что ОАО было создано в 2017 году с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, создания благоприятных кооперационных связей между государственными предприятиями. Его уставный капитал составляет 500 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası"na məxsus 5 şirkət birləşdirilib

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