Объединены пять компаний, принадлежащих "Азербайджанской промышленной корпорации"

ООО "АПК сервис", ”АПК строительство“, ”АПК туризм", "АПК Шеки кирпич", "АПК полиграфия" при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) объединены и будут действовать под названием "АПК сервис".

ООО "АПК сервис", ”АПК строительство“, ”АПК туризм", "АПК Шеки кирпич", "АПК полиграфия" при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) объединены и будут действовать под названием "АПК сервис".

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Vergilеr" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Напомним, что ОАО было создано в 2017 году с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, создания благоприятных кооперационных связей между государственными предприятиями. Его уставный капитал составляет 500 млн манатов.