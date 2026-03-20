    Azərbaycan ötən ay əhəng daşı istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    • 20 mart, 2026
    • 13:44
    Azərbaycan ötən ay əhəng daşı istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 94,7 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61,3 % çoxdur.

    Təkcə fevralda isə ölkədə 59 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib. Bu, bir il əvvəlki göstəricidən 2,3 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 309 min ton inşaat üçün əhəng daşı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 59 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Əhəng daşı istehsalı

