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    Azərbaycan duz istehsalını 18 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 19 sentyabr, 2026
    • 09:19
    Azərbaycan duz istehsalını 18 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 64 min 300 ton duz istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,5 % çoxdur.

    Təkcə avqustda isə ölkədə 4 min 643 ton duz istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 35 % azdır.

    Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 22,3 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub

    2025-ci ildə Azərbaycanda 85 min 389 ton duz istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % azdır.

    Duz istehsalı Hazır məhsul ehtiyatı Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan
    Азербайджан увеличил производство соли почти на 18%

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