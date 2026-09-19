Азербайджан увеличил производство соли почти на 18%
Промышленность
- 19 сентября, 2026
- 09:26
В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 64 300 тонн соли, что на 17,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, только в августе в стране было произведено 4 643 тонны соли, что на 35% меньше по сравнению с показателем годом ранее.
На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 22,3 тыс. тонн запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане произведено 85 389 тонн соли, что на 4,5% меньше по сравнению с 2024 годом.
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