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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан увеличил производство соли почти на 18%

    Промышленность
    • 19 сентября, 2026
    • 09:26
    Азербайджан увеличил производство соли почти на 18%

    В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 64 300 тонн соли, что на 17,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, только в августе в стране было произведено 4 643 тонны соли, что на 35% меньше по сравнению с показателем годом ранее.

    На 1 сентября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 22,3 тыс. тонн запасов готовой продукции.

    В 2025 году в Азербайджане произведено 85 389 тонн соли, что на 4,5% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Государственный комитет статистики Продовольствие Производство продукции
    Azərbaycan duz istehsalını 18 %-ə yaxın artırıb

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