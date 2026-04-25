    Sənaye
    25 aprel, 2026
    14:47
    Azərbaycan duz istehsalını 18 % artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 26 min 837 ton duz istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33 % çoxdur.

    Təkcə martda isə ölkədə 8 min 357 ton duz istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 18 % çoxdur.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 85 min 389 ton duz istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % azdır.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Duz istehsalı
    Salt production rises in Azerbaijan in 1Q26

