Mehriban Əliyeva: "Biz bir daha sizin peşəkarlığınıza əmin olduq"

View this post on Instagram

Bu gün – 17 Ä°yun – ölkəmizdə Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı Günü qeyd olunur. Səhiyyə sahəsində çalışan hər kəsi bu əlamətdar gün münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Əminəm ki, bu gün bütün vətəndaşlarımız sizə sonsuz təşəkkür və səmimi minnətdarlığını bildirmək istərdi. Axı koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əsas yük sizin üzərinizə düşüb. Biz bir daha sizin peşəkarlığınıza əmin olduq. Biz sizin fədakarlığınızın, səxavətinizin və qəhrəmanlığınızın şahidi olduq. Siz öz doğma və yaxınlarınızdan uzaqda həyatınızı riskə ataraq xəstəliyi yenməyə kömək edir, həyatları xilas edir, insanlara inam və ümid bəxş edirsiniz. Sizin gündəlik zəhmətiniz, peşə borcunuza sadiqliyiniz, pasiyentlərə xoş münasibətiniz, şəfqət və mərhəmətiniz ən yüksək qiymətə layiqdir! Sizin hər birinizə hünər, dözüm və ən əsası cansağlığı arzulayıram! ⠀ Сегодня – 17 июня – в нашей стране отмечается День профессионального праздника Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½ÑÐºÐ¸Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð². Искренне поздравляю Ð²ÑÐµÑ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ Ð² сфере Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ с этим знаменательным днём! Я уверена, что все наши сограждане Ñ Ð¾Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ бы в этот день выразить вам чувство безграничной признательности и искренней благодарности. Ведь основная нагрузка в борьбе с пандемией коронавируса легла на вас. Мы вновь убедились в вашем профессионализме. Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма. Вы, вдали от Ð²Ð°ÑˆÐ¸Ñ Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ Ð¸ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ , рискуя своей жизнью, помогаете преодолевать болезнь, спасаете жизни и дарите людям веру и надежду. Ваш ежедневный труд, верность профессиональному долгу, ваше доброе отношение к пациентам, сострадание и милосердие заслуживают самой высокой оценки! Желаю каждому из вас мужества, терпения и, самое главное, крепкого здоровья!