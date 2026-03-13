İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan "Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı" keçirilib

    Sağlamlıq
    • 13 mart, 2026
    • 16:58
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib

    Səhiyyə Nazirliyinin, TƏBİB-in və Azərbaycan Nefroloqlar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasında Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan "Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsində müasir yanaşmaların müzakirəsi, urologiya və nefrologiya sahələrində çalışan mütəxəssislər arasında elmi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmçinin bu sahədə bilik və təcrübə mübadiləsinin təşviqi olub.

    Elmi toplantı iki panel üzrə davam edib.

    Birinci panel "Böyrək daşı xəstəliyi: uro-nefroloji yanaşma" mövzusuna həsr olunub. Panel çərçivəsində Aytən Məmmədzadə "Nefrolitiazis: etiologiya və patogenez", Zaur Əhmədov "Genetik nefrokalsinoz və irsi daş xəstəlikləri", Elçin Mustafayev "Perkutan nefrolitotripsiya: bizim təcrübəmiz", Mirmənsim Məmmədov isə "Dərmanlara bağlı nefrolitiazis və nefrokalsinoz" mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. Panelin sonunda iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

    İkinci panel "Böyrək və sidik yolları anomaliyaları; sidik yolları infeksiyasının menecmenti" mövzusuna həsr olunub. Panel çərçivəsində Rafael Soltanov "Uşaqlarda nadir uroloji patologiyalar: klinikamızın təcrübəsi", Elgün Həziyev "Təkrarlanan sidik yolları infeksiyaları: patogenez, müalicə və profilaktika", Murad Hüseynov "Residiv sidiklik–sidik axarı reflyuksunun endoskopik korreksiyası: yeni yanaşma", Mədinə Abdullayeva isə "Asimptomatik bakteriuriya – müalicə dilemması" mövzularında təqdimatlarla çıxış ediblər.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Böyrək Günü hər il mart ayının ikinci həftəsinin dördüncü günü bütün dünyada qeyd olunur və bu günün keçirilməsində əsas məqsəd böyrək sağlamlığı ilə bağlı məlumatlılığın artırılması, xəstəliklərin erkən aşkarlanması və profilaktikasına diqqətin cəlb edilməsidir.

    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı keçirilib
    TƏBİB

    Son xəbərlər

    17:45

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    17:39

    Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    17:30
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    17:26

    Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub

    Futbol
    17:25

    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndirib

    Sağlamlıq
    17:23

    Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Digər ölkələr
    17:19

    Azərbaycanda ilk dəfə işə başlayanlar üçün sağlamlıq arayışının rüsumsuz verilməsi təklif edilir

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti