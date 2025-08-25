Haqqımızda

Ötən il Azərbaycanda qarayaraya yoluxanların sayı artıb

Sağlamlıq
25 avqust 2025 11:35
Ötən il Azərbaycanda 22 nəfər qarayaraya (qaramaldan, xırdabuynuzlu heyvanlardan insana keçən zoonoz xəstəlik - red) yoluxub.

Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2023-cü ildə bu göstərici 14 nəfər olub.

Bununla yanaşı 2023-cü ildə tulyaremiyaya (dovşan və gəmiricilərdən - red) yoluxma faktı aşkarlanmasa da, 2024-cü ildə bir nəfər bu infeksiyaya yoluxub.

Komitədən bildirilib ki, 2024-cü ildə bruselyoza (qaramal, qoyun və keçi, donuz, dəvələrdən - red) yoluxmada azalma müşahidə edilib. 2023-cü ildə bu xəstəliyə 277 yoluxma aşkarlanıbsa, ötən il bu göstərici 210 nəfərə enib.

Bundan başqa askaridioza (çirkli su, yuyulmamış meyvə-tərəvəz və çirkli əldən -red) yoluxmada artım qeydə alınıb. 2023-cü ildə 16 min 253, 2024-cü ildə isə 16 min 800 nəfər askaridioza yoluxub.

Rus versiyası В Азербайджане в прошлом году число заразившихся сибирской язвой увеличилось

