İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Nazir: Səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığı ilə əlaqədar yeni layihə hazırlanıb

    Sağlamlıq
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:12
    Nazir: Səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığı ilə əlaqədar yeni layihə hazırlanıb
    Teymur Musayev

    Səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığı ilə əlaqədar yeni layihə hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev parlamentin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, Əmək və sosial siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitələrinin 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə həsr edilmiş birgə iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, bu təkliflər Tibb Univeristeti və Səhiyyə Nazirliyinin Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna (ADHTİ) yönəlib:

    "Bu təhsil müəssisələrində ailə həkimlərinin hazırlığı ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Qeyd olunanlar məsələnin akademik tərəfidir. Sonradan onların sosial təminatı, rayonlara getmələri məsələsi də cəlbedici olmalıdır. Bununla bağlı da addımlar atılacaq".

    səhiyyə Teymur Musayev kadr layihə

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    İnfrastruktur
    14:54

    DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    14:35

    "Qarabağ"ın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti