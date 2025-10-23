Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib
- 23 oktyabr, 2025
- 13:04
Nazirlər Kabineti əhalinin dərman vasitələrinə əlçatanlığını artırmaq, tibbi sığorta sistemində şəffaflığı və maliyyə dayanıqlığını gücləndirmək məqsədilə dərman təminatını tənzimləyən yeni qaydaları təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, yeni mexanizmə əsasən sığortaolunlar ambulator şəraitdə istifadə olunan bir sıra dərman vasitələrini artıq icbari tibbi sığorta hesabına əldə edə biləcəklər.
Bu dərman vasitələrinin siyahısı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənəcək "Pozitiv siyahı" ilə müəyyən ediləcək. Bu siyahıya daxil olan hər təsiredici maddə (beynəlxalq patentləşdirilməmiş ad) üzrə ən aşağı qiymətə malik dərman vasitəsinin dəyəri, müəyyən olunmuş müştərək maliyyələşmə məbləği kimi nəzərə alınmaqla tam şəkildə icbari tibbi sığorta hesabına ödəniləcək.
Eyni təsiredici maddəyə malik, lakin daha yüksək qiymətli dərman seçildikdə isə yaranan qiymət fərqi sığortaolunan tərəfindən qarşılanacaq.
Həmçinin "Pozitiv siyahı" hər rüb yenilənərək İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunacaq.