AQTA və Macarıstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında Fəaliyyət Planı imzalanıb
Sağlamlıq
- 08 sentyabr, 2025
- 13:01
Budapeşt şəhərində Azərbaycan və Macarıstan Hökumətləri arasında sentyabrın 5-də iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın XI iclası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, iclasdan sonra "Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Macarıstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında 2025-2027-ci illər üçün Fəaliyyət Planı" və digər sənədlər imzalanıb.
Budapeştdə keçirilən XI iclasın iki ölkənin ticarət, biznes, qida təhlükəsizliyi və digər sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti yüksək dəyərləndirilir.
