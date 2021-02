25 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb

Pçelodar R (şampun) it vəpişiklər üçün gənə və birələrə qarşı

Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret AS

Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret AS

Reflex plus adult cat food chicken

Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret AS

Reflex plus adult cat food lamb and rice

Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret AS

Canvit Health Care Snacks Hairball control for cats

Canvit Mobility Health Care Snacks for Dogs

GemonR Kitten Chunkies with Chicken

MongeR Fresh con Pollo with Chicken

GemonR breders maxi adult with Chicken and rice

23

İtaliya

Monge & C.S.p.A

MongeR best for breeders adult rich in chicken (cat)