Haqqımızda

“20 Yanvar” stansiyasında doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

“20 Yanvar” stansiyasında doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb Bakı Metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında doğulan körpə və anası tibb müəssisəsindən evə buraxılıb
Sağlamlıq
14 avqust 2025 15:06
“20 Yanvar” stansiyasında doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Bakı Metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında doğulan və Respublika Klinik Xəstəxanasına hospitalizasiya olunan körpə ilə anası bu gün evə buraxılıb.

Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məıumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda hər ikisinin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Körpə sərbəst şəkildə tənəffüs alır, qidalanır və sağlamdır.

Hamiləliyin patologiyası şöbəsində müalicə alan ananın da vəziyyəti müsbət qiymətləndirilir.

Xatırladaq ki, avqustun 8-də Bakı Metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasından doğuş səbəbilə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə müraciət qeydə alınıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Родившийся на станции метро "20 Января" ребенок и его мать выписаны из больницы

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi