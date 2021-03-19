17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb

“Baytarlıq haqqında” qanuna əsasən baytarlıq preparatlarının, onlara aid sənəd və materialların ekspertizası və qeydiyyat sınağının nəticələrinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq preparatlarının dövlət reyestrinə daxil edilməsi və bu barədə müvafiq formada hazırlanmış qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən həyata keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, martın 12-də AQTA tərəfindən ümumilikdə 17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim olunub.
Qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 4 ədədi Niderland, 12 ədədi Türkiyə, 1 ədədi isə Rusiya istehsalıdır.
|
№
|
İstehsalçı ölkə
|
İstehsalçı şirkət
|
Pereparatın adı
|
Preparatın
|
1
|
Niderland
|
Alfasan İnternational BV
|
Alfamek 1%
|
Baytarlıq preparatı
|
2
|
Niderland
|
Alfasan İnternational BV
|
Alfatrim 24%
|
Baytarlıq preparatı
|
3
|
Niderland
|
Alfasan İnternational BV
|
Enrofloksasin 10%
|
Baytarlıq preparatı
|
4
|
Niderland
|
Alfasan İnternational BV
|
Erikol
|
Baytarlıq preparatı
|
5
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Levatrizol
|
Baytarlıq preparatı
|
6
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Vetalben 10%
|
Baytarlıq preparatı
|
7
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Gentavet 10%
|
Baytarlıq preparatı
|
8
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Marbiotic 10%
|
Baytarlıq preparatı
|
9
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Touxflor 300
|
Baytarlıq preparatı
|
10
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Vet-Fulin
|
Baytarlıq preparatı
|
11
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Coxduo 20 mq
|
Baytarlıq preparatı
|
12
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Hydrafull
|
Baytarlıq preparatı
|
13
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Adevet
|
Baytarlıq preparatı
|
14
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Histavet-C
|
Baytarlıq preparatı
|
15
|
Türkiyə
|
DEVA Holding A.Ş
|
Fulltonik
|
Baytarlıq preparatı
|
16
|
Rusiya
|
Gama VetPharm
|
Maksidin 0,4
|
Baytarlıq preparatı
|
17
|
Türkiyə
|
DOA Nutrition
|
Doavit Broiler vitamin mineral premix
|
Yem əlavəsi