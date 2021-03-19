Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb

17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb Onlardan 4 ədədi Niderland, 12 ədədi Türkiyə, 1 ədədi isə Rusiya istehsalıdır
Sağlamlıq
19 Mart , 2021 12:01
17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb
0 : 00
0 : 00

“Baytarlıq haqqında” qanuna əsasən baytarlıq preparatlarının, onlara aid sənəd və materialların ekspertizası və qeydiyyat sınağının nəticələrinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq preparatlarının dövlət reyestrinə daxil edilməsi və bu barədə müvafiq formada hazırlanmış qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən həyata keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, martın 12-də AQTA tərəfindən ümumilikdə 17 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim olunub.

Qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 4 ədədi Niderland, 12 ədədi Türkiyə, 1 ədədi isə Rusiya istehsalıdır.

İstehsalçı ölkə

İstehsalçı şirkət

Pereparatın adı

Preparatın
növü

1

Niderland

Alfasan İnternational BV

Alfamek 1%

Baytarlıq preparatı

2

Niderland

Alfasan İnternational BV

Alfatrim 24%

Baytarlıq preparatı

3

Niderland

Alfasan İnternational BV

Enrofloksasin 10%

Baytarlıq preparatı

4

Niderland

Alfasan İnternational BV

Erikol

Baytarlıq preparatı

5

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Levatrizol

Baytarlıq preparatı

6

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Vetalben 10%

Baytarlıq preparatı

7

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Gentavet 10%

Baytarlıq preparatı

8

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Marbiotic 10%

Baytarlıq preparatı

9

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Touxflor 300

Baytarlıq preparatı

10

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Vet-Fulin

Baytarlıq preparatı

11

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Coxduo 20 mq

Baytarlıq preparatı

12

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Hydrafull

Baytarlıq preparatı

13

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Adevet

Baytarlıq preparatı

14

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Histavet-C

Baytarlıq preparatı

15

Türkiyə

DEVA Holding A.Ş

Fulltonik

Baytarlıq preparatı

16

Rusiya

Gama VetPharm

Maksidin 0,4

Baytarlıq preparatı

17

Türkiyə

DOA Nutrition

Doavit Broiler vitamin mineral premix

Yem əlavəsi
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Tərəfdaşların xəbərləri

Ən çox oxunan xəbərlər

Buraxılış imtahanlarının vaxtı açıqlanıb - QRAFİK
Buraxılış imtahanlarının vaxtı açıqlanıb - QRAFİK
15 Mart , 2021 11:07
TƏBİB karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib
TƏBİB karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib
13 Mart , 2021 10:06
Azərbaycanda Britaniya ştammı təhlükəsi - qapanma istisna olunmur
Azərbaycanda Britaniya ştammı təhlükəsi - qapanma istisna olunmur
17 Mart , 2021 16:39
Ermənistanda Rusiya hərbçisi və həyat yoldaşı hücum zamanı xəsarət alıb  
Ermənistanda Rusiya hərbçisi və həyat yoldaşı hücum zamanı xəsarət alıb  
13 Mart , 2021 23:15
Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
17 Mart , 2021 13:24
Təhsil Nazirliyi I sinfə şagird qəbulunun vaxtını açıqlayıb
Təhsil Nazirliyi I sinfə şagird qəbulunun vaxtını açıqlayıb
16 Mart , 2021 11:05
Ata Abdullayev DTX tərəfindən saxlanılıb - RƏSMİ
Ata Abdullayev DTX tərəfindən saxlanılıb - RƏSMİ
13 Mart , 2021 15:45
Xaçmazda məktəb direktorunun ölümünün təfərrüatı məlum olub
Xaçmazda məktəb direktorunun ölümünün təfərrüatı məlum olub
15 Mart , 2021 12:36
Həftənin ilk gününə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb
Həftənin ilk gününə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb
14 Mart , 2021 11:57
Bakıda dumanlı havanın səbəbi açıqlandı
Bakıda dumanlı havanın səbəbi açıqlandı
18 Mart , 2021 10:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi