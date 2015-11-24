Заместитель премьер-министра: В Азербайджане будут созданы предприятия по производству лекарств

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В ближайшее время в Азербайджане будут созданы предприятия по производству лекарств".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Он отметил, что организация производства лекарств в Азербайджане и создание соответствующих структур находится на повестке дня: "На это есть сегодня спрос, и мы осуществим это. Естественно, лекарственный сектор Азербайджана не может обеспечивать себя только за счет экспортируемых из-за рубежа лекарств. Ведутся работы в этом направлении".