Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за незаконный аборт будет применяться новый вид наказания.

Как сообщает Report, в связи с этим внесут изменения в Уголовный кодекс.

По статье 196.3 (незаконный аборт), производство аборта врачом вне медицинских учреждений и нанесении тяжкого вреда здоровью потерпевшего в результате производства аборта лицом, не имеющим специального высшего медицинского образования, наказывается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Согласно изменению, в виде нового наказания будет применяться ограничение свободы сроком до 2 лет.