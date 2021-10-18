В Великобритании разработан новый антивозрастной препарат

Британские биологи из Университета Лестера создали антивозрастной препарат нового поколения, воздействующий исключительно на стареющие клетки организма человека.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, статья об инновационной разработке опубликована в Scientific Reports.
Еще несколько лет назад исследователи показали, как на омоложение организма способны влиять сенолитические препараты, но разработка нуждалась в определенных дополнениях и изменениях. Теперь ученые представили лекарства нового поколения - целевые сенолитики, способные устранять стареющие клетки, не влияя на нормальные.
"Мы создали новое соединение, в котором присутствуют токсичные для стареющих клеток вещества и антитела. Такое соединение может действовать как "умная" бомба, то есть, оно может распознавать стареющие клетки и уничтожать их, накачивая токсичными веществами", - рассказывают авторы разработки.
Новые препараты могут вызвать настоящую революцию на рынке антивозрастных лекарств. Пока что новый класс сенолитиков был протестирован только на клеточных культурах в лаборатории, однако ученые отмечают, что не за горами клиническое тестирование на добровольцах. Если препараты докажут свою безопасность и эффективность, то появятся в коммерческой доступности в течение ближайших лет.