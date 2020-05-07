В Азербайджане объявлено количество проведенных тестов на COVID-19

В Азербайджане объявлено количество проведенных тестов на COVID-19

7 мая, 2020 17:14

https://report.az/storage/news/9a568f590269f7e1b35783c2b139f53b/194b1eb5-1f73-4e59-a1b8-7e964d917053_292.jpg В Азербайджане объявлено количество проведенных тестов на выявление короновируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период было проведено 175 910 тестов на выявление новых случаев заражения.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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