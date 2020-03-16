В Азербайджане коронавирус выявлен у 25 человек, 560 находятся на карантине

"До сих пор 711 человек, у которых не было выявлено заболевание, выписаны из карантина. На данный момент на карантине находится 560 человек".

Как сообщает Report, об этом на совместном заседании парламентского комитета по здравоохранению и комитета по правовой политике и государственному строительству заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы, касаясь нынешней ситуации и работ в области борьбы с коронавирусом.

По его словам, в общей сложности коронавирус выявлен у 25 человек: "Инкубационный период у 7 из них истек и они были выписаны".