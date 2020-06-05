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В Азербайджане еще 338 человек заразились коронавирусом, 4 - скончались

В Азербайджане еще 338 человек заразились коронавирусом, 4 - умерли

В Азербайджане отмечено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 134 пациента выписаны после выздоровления.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.  

Отмечается, что от инфекции скончались 4 человека 1940, 1957, 1957 и 1972 г.р., анализы тестов на COVID-19 которых оказались положительными. 

До сих пор в нашей стране выявлено 6 860 фактов заражения инфекцией. 3 871 человек был выписан после выздоровления, 82 скончались, 2 907 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 66 человек остается тяжелым, 73 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекшее время для выявления новых случаев заражения проведено 328 385 тестов.

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