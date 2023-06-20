В Азербайджане за сутки шесть человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один человек выздоровел, один скончался.

В целом в стране выявлено 831 902 факта заражения, из них 821 600 человек выздоровели, в настоящее время насчитывается 20 больных, от коронавируса скончались 10 282 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 131, всего на сегодняшний день - 7 638 486 тестов.

За сутки в стране вакцинированы 76 человек. В целом в Азербайджане введена 13 966 471 доза вакцин.