В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 10 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 16 человек выздоровели, 1 человек скончался.

Всего в стране выявлено 831 716 фактов заражения, 821 367 человек вылечились, в настоящее время насчитывается 78 активных больных. Всего умер 10 271 человек.

За последние сутки проведено 828, всего на сегодняшний день - 7 609 770 тестов на выявление коронавируса.

За сутки от коронавируса вакцинированы 211 человек. В целом в Азербайджане введено 13 963 811 доз вакцин.