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В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 10 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 10 человек За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
19 мая 2023 г. 17:05
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 10 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 16 человек выздоровели, 1 человек скончался.

Всего в стране выявлено 831 716 фактов заражения, 821 367 человек вылечились, в настоящее время насчитывается 78 активных больных. Всего умер 10 271 человек.

За последние сутки проведено 828, всего на сегодняшний день - 7 609 770 тестов на выявление коронавируса.

За сутки от коронавируса вакцинированы 211 человек. В целом в Азербайджане введено 13 963 811 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 10 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 10 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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