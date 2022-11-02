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В Азербайджане расширен список лекарств для страдающих редкими заболеваниями

В Азербайджане расширен список лекарств для страдающих редкими заболеваниями Внесены изменения в перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редко встречающихся и требующих специфического лечения заболеваний.
Здоровье
2 ноября 2022 г. 17:32
В Азербайджане расширен список лекарств для страдающих редкими заболеваниями

Внесены изменения в перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редко встречающихся и требующих специфического лечения заболеваний.

Как сообщает Report, в связи с этим Коллегия Министерства здравоохранения приняла соответствующее решение.

Согласно изменению, в перечень лекарственных средств добавлен "Пульмозим" (Pulmozyme). Таким образом, количество лекарственных средств в списке достигло 109.

Контроль над исполнением решения поручен заместителю министра здравоохранения Ильгару Гасымову.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

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