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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 614 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 614 человек В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 610 человек излечились.
Здоровье
22 января 2022 г. 16:39
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 614 человек

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 1 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 610 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались 16 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 632 034 факта заражения COVID-19, из них вылечились 611 766 человек, 8 597 скончались, активно больных - 11 671.

За последние сутки проведено 10 846 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 056 428 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,614 new cases, 16 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 614 nəfər koronavirusa yoluxub, 16 nəfər ölüb

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